Президент розповів, що важливого почув від індійського прем'єр-міністра.

Україна та Індія розглядають серед інших питань військово-технічну співпрацю.

Про це президент Володимир Зеленський сказав увечірньому відеозверненні, інформуючи про візит прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді в Україну. Глава держави підкреслив, що це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною.

"Ми довго говорили... і про війну РФ проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир… Говорили й про двосторонній порядок денний з Індією. Чотири міжурядові документи підписані. Є також домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної", - сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що вдячний Індії за пакети гуманітарної підтримки, які країна надає протягом цієї війни.

"Індія залишається прихильницею міжнародного права та підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність. Індія також бере участь у роботі щодо Формули миру... Все це додає нам оптимізму, і важливо, щоб якнайбільше глобальних суб’єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну – демонстрували підтримку реально", - прокоментував глава держави.

Зеленський додав, що наразі готуються ще важливі перемовини. "Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави. І будуть ще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз – тільки частина звіту за цей день", - анонсував Зеленськй.

За його словами, сьогодні обговорювалось також питання прискорення постачання зброї від партнерів. "Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання", - підкреслив Зеленський.

Візит прем’єр-міністр Індії в Україну

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві сказав, що Індія не є нейтральною у війні Росії проти України, але виступає за дипломатичний діалог між країнами.

За словами прем'єра Індії, його країна дотримується двох аспектів у війні між РФ і Україною. Перщий, це те, що Індія прийняли гуманітарний бік справи з огляду на потреби українців під час війни та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені. Він сказав, що і надалі Індія залишатиметься з Україною. Водночас, за його словами, є другий аспект ролі Індії і він полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни", але це не означає, що Індія є просто байдужим спостерігачем. "Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого ж дня стали на бік миру", - сказав Моді.

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