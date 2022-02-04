Міністр наголосив, що надзвичайно негативно ставиться до будь-яких питань "порєшать" і тому йому з цього питання ніхто дзвонити "не може і не буде".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що якби депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін зателефонував йому після ДТП, то "був би посланий".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині.

Міністр наголосив, що будь-яка особа, у тому числі нардеп, має нести відповідальність за все те, що він скоїв.

"Щодо того, чи телефонував він мені з місця події?... Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать", і тому мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде", - сказав міністр. Читайте такожСкандального нардепа Трухіна виключили зі "Слуги народу"

Монастирський наголосив, що якби Трухін йому зателефонував, то "був би посланий в той же момент".

Він також додав, що був надзвичайно вражений появою відео, яке 1 лютого оприлюднили журналісти, адже йому тоді доповіли, що записів з бодікамер немає.

За словами очільника МВС, наразі Нацполіція проводить службове розслідування щодо появи цього відео й того, яким чином воно потрапило до ЗМІ, та найближчим часом поінформує про це громадськість.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ України (№7009). Звільнити Монастирського пропонується через його "незадовільну діяльність на посаді міністра та невідповідність займаній посаді".

"Останньою надзвичайною подією стало опублікування відео поліцейських з місця ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський", - йдеться у тексті документу.

ДТП за участю Трухіна

ДТП за участю Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував ДТП. Однак згодом багато медіа підкоригували повідомлення про цю аварію.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого 2022 року оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції Трухіним хабаря правоохоронцям (ч. 1 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування генпрокурор Ірина Венедіктова доручила здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро.

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