Також там зізналися, що не вивчали відео з камери поліцейського.

В ДБР стверджують, що по справі ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна поліцейський не надавав їм ті свідчення, які оприлюднили журналісти.

Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань.

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - сказано у заяві.

При цьому у ДБР зауважили, що громадяни також не надали фото чи відео з місця ДТП.

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", - зазначено у заяві.

Водночас у ДБР повідомили, що відео з боді-камери поліцейського, який давав інтерв'ю, буде долучено до справи, як і відео з камер інших патрульних, які були на місці події.

"Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено, та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", - запевнили у ДБР.

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ДТП за участю Трухіна сталося 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва. В результаті аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи напідпитку, спровокував ДТП. У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина. Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яний.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння. На відео Трухін просить Інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім"віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, що потрапив в аварію.

Сьогодні, 2 лютого, в МВС повідомили, що народний депутат є спеціальним суб'єктом кримінального провадження, та провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Пізніше спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що Трухіна виключили з партії. У свою чергу Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Трухіним хабаря правоохоронцям.

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