Водночас голова Верховної Ради зауважує, що у монобільшості є і простір для розвитку, і "помилки, які точно треба виправляти".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наразі не допускає переформатування монобільшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

На питання, чи допускає він переформатування монобільшості, Разумков відповів: "Поки що ні. Я думаю, що фракція працює, фракція набирає достатньо велику кількість голосів за ті чи інші законопроекти".

На його думку, монобільшість демонструє те, що "вона сьогодні є".

Також на питання, чи задоволений спікер якістю роботи монобільшості, він відповів: "Немає межі для досконалості... Є точно куди розвиватися, і є ті помилки, які точно треба виправляти, і надалі не робити".

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Крім того, на питання, чи залишається Разумков людиною команди президента, він відповів: "Так, я член команди". У цій команді, додав він, нормальні робочі стосунки.

Більшість у Верховній Раді

Верховна Рада складається з 450 народних депутатів України, які обираються на 5 років. Для ухвалення рішення потрібно щонайменше 226 голосів народних депутатів. Саме стільки депутатів має бути також і в складі коаліції, без якої президент має право розпустити Раду.

За результатами позачергових парламентських виборів 2019 року у Верховній Раді вперше за часів незалежності була сформована більшість з представників однієї політичної партії - "Слуга народу".

У червні цього року голова ВР Дмитро Разумков заявив, що фракція "Слуга народу" складається з 248 народних депутатів

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Автор: Таня Поляковська