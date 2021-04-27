Глава ОП розповів, про що може піти мова на зустрічі двох президентів.

Дата і місце переговорів президентів України та Росії поки не відомі, але вони будуть змістовними, переконаний глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Я отримав доручення від президента, тому зараз працюю над цим. Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що поговорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які були досягнуті в грудні під час саміту нормандського формату. Треба проговорити велику кількість питань. Тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими і дійсно історичними, але поки я не можу проінформувати про дату, місце і більшу конкретику", - заявив Єрмак.

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За його словами, зараз йдуть переговори про майбутню зустріч.

"Їх особливість полягає в тому, що зараз вони можуть довго розгойдуватися, блокуватися, а потім дуже швидко привести до якихось результатів. Тому їх обов'язково треба продовжувати. Є приклади, попри всі складнощі... Наприклад, ви пам'ятаєте, що минулого року вдалося досягти саме завдяки цим переговорам хоча б на кілька місяців, але повного режиму припинення вогню?", - сказав він.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення " проблеми Донбасу "керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Андрію Єрмаку. "Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться", - заявив він.

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Автор: Юрій Годован