Путін пропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Президент Володимир Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку організацію зустрічі з Путіним.

Про це Зеленський повідомив в ході поїздки на ЧАЕС.

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"Я дійсно запропонував зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував у Москві. Я дав завдання керівнику ОП, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони дійшли згоди, знайшли місце або місто, де ми могли б зустрітися", - сказав глава держави.

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Україна запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху стати посередником у переговорах президентів України та Росії.

Кравчук вважає, що переговори Зеленського і Путіна можна проводити тільки в нейтральній країні.

Глава української делегації в ТКГ пропонує Фінляндію або Швейцарію для проведення можливих переговорів між президентами України і РФ.

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Автор: Дмитро Захаров