Сильвіо Берлусконі заявив, що "якби Зеленський припинив атакувати Донбас, то війни не було б".

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається "цілувати руки" президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook, коментуючи критику Берлусконі на адресу прем‘єр-міністра Італії Джорджії Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Зокрема, Берлусконі заявив, що "якби Зеленський припинив атакувати Донбас, то війни не було б".

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Ніколенко нагадав, як у 2010 році працював в українському посольстві в Лівії, коли тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі.

"Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність", - зазначив речник.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність", - наголосив Ніколенко.

При цьому речник зазначив, що в Україні високо цінують оперативну реакцію прем‘єр-міністра Італії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.

Скандальні висловлювання Берлусконі: подробиці

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував президента України Володимира Зеленського і заявив, що Сполучені Штати не повинні допомагати країні зброєю і грошима.

Він сказав, що ніколи б не став говорити з президентом України як прем'єр. Берлусконі вважає, що президенту США Джо Байдену потрібно запропонувати Зеленському "план Маршалла" на 9 трильйонів доларів для відновлення України після війни.

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