Друг Путіна заявив, що Україні більше не повинні допомагати США.

Колишній рем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував президента України Володимира Зеленського і заявив, що Сполучені Штати не повинні допомагати країні зброєю і грошима.

В інтерв'ю IL Messaggero він сказав, що ніколи б не став говорити з президентом України в якості прем'єра. "Тому що ми є свідками спустошення країни і розправи над її солдатами і мирними жителями. Йому достатньо було б припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу і цього б не сталося. Так що я оцінюю поведінку цього джентльмена дуже і дуже негативно", - заявив він.

Берлусконі вважає, що президенту США Джо Байдену потрібно запропонувати Зеленському "план Маршалла" на 9 трильйонів доларів для відновлення України після війни.

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"Однак за однієї умови - завтра ви віддасте наказ про припинення вогню. Ще й тому, що з завтрашнього дня ми більше не будемо давати вам долари і більше не будемо давати вам зброю. Тільки таке могло переконати цього джентльмена домогтися припинення вогню", - сказав колишній прем'єр.

У канцелярії чинного прем'єра Італії, коментуючи заяви Берлусконі, заявили, що підтримка італійським урядом України тверда і переконлива.

Скандальні заяви Берлусконі

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Берлусконі, якого називають другом Путіна, розповідав, що "розчарований і засмучений" його поведінкою.

Однак після цього він пропонував Європі "зробити мирну пропозицію Путіну і українцям, намагаючись змусити Київ прийняти вимоги Росії". Також він заявляв, що російська армія нібито просто повинна була замінити уряд України "пристойними людьми", і називав Путіна "людиною миру".

На заяви Берлусконі реагував Володимир Зеленський - він сказав, що політик повторює наративи Путіна, а також побажав йому здоров'я.

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