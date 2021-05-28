У МЗС очікують, що найближчим часом Рада нацбезпеки розгляне запропоновані санкції.

У МЗС України підготували для Ради національної безпеки і оборони санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Від початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, і насамперед Європейського Союзу, і Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду Ради національної безпеки. Ми сподіваємось, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента", - наголосив Єнін.

За його словами, насамперед санкції пропонується запровадити щодо представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

Санкції проти режиму Лукашенка

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

У листопаді Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти 40 білоруських чиновників. Однак у січні 2021 року стало відомо, що Київ не приєднався до третього пакету санкцій Євросоюзу.

Читайте такожБілорусь зажадала від літака Ryanair сідати в Мінську ще до того, як отримала лист про "бомбу" - ЗМІ

Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко