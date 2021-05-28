У МЗС України підготували для Ради національної безпеки і оборони санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Від початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, і насамперед Європейського Союзу, і Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду Ради національної безпеки. Ми сподіваємось, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента", - наголосив Єнін.
За його словами, насамперед санкції пропонується запровадити щодо представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.
Санкції проти режиму Лукашенка
2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.
17 грудня Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.
У листопаді Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти 40 білоруських чиновників. Однак у січні 2021 року стало відомо, що Київ не приєднався до третього пакету санкцій Євросоюзу.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
- 28 травня Кабінет Міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України з 00:00 29 травня.
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