Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників.
Читайте такожНімеччина офіційно не визнала підсумки президентських виборів у Білорусі
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.
Рішення Ради ЄС про розширення санкцій через застосування насильства стосовно мирних протестувальників у Білорусі після фальсифікації виборів президента набуває чинності сьогодні, 6 листопада.
Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на в'їзд.
Також під санкції потрапили син Лукашенка Віктор, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко, керівник КДБ Іван Тертель, начальник головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Роман Мельник, керівник Слідчого комітету Іван Носкевич, голова Державного комітету судових експертиз Олексій Волков, заступник голови Слідчого комітету Сергій Азємша, заступник голови Слідчого комітету Андрій Смаль, керівник Оперативно-аналітичного центру Андрій Павлюченко, заступник міністра інформації Ігор Бузовський, прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, командир групи «Альфа» Сергій Зубков, екс-держсекретар Андрій Равков та голова Конституційного суду Петро Міклашевич.
Як сказано на сайті Європейської Ради, загалом санкції запроваджено проти 59 осіб з Білорусі.
2 жовтня Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів. У списку самого Лукашенка не було.
Ситуація в Білорусі
- Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі
- Лукашенко про протестуючих білорусів: "п'яний, збожеволілий, проколотий наркотиками натовп" (відео)
- "У полон нікого не беремо": Лукашенко у відкриту пригрозив протестувальникам розправою
- Євросоюз наступного тижня введе санкції проти Лукашенка-журналіст
- Білорусь вирішила з 1 листопада закрити кордони для іноземців
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram