Раніше ЄС запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів. У списку самого Лукашенка не було.

Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників.

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Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Рішення Ради ЄС про розширення санкцій через застосування насильства стосовно мирних протестувальників у Білорусі після фальсифікації виборів президента набуває чинності сьогодні, 6 листопада.

Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на в'їзд.

Також під санкції потрапили син Лукашенка Віктор, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко, керівник КДБ Іван Тертель, начальник головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Роман Мельник, керівник Слідчого комітету Іван Носкевич, голова Державного комітету судових експертиз Олексій Волков, заступник голови Слідчого комітету Сергій Азємша, заступник голови Слідчого комітету Андрій Смаль, керівник Оперативно-аналітичного центру Андрій Павлюченко, заступник міністра інформації Ігор Бузовський, прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, командир групи «Альфа» Сергій Зубков, екс-держсекретар Андрій Равков та голова Конституційного суду Петро Міклашевич.

Як сказано на сайті Європейської Ради, загалом санкції запроваджено проти 59 осіб з Білорусі.

2 жовтня Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів. У списку самого Лукашенка не було.

Ситуація в Білорусі

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Автор: Віталій Саєнко