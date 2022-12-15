У МЗС України глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України закликає владу Грузії дозволити колишньому президенту цієї країни Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування у одній з європейських або американськіх клінік.

У зовнішньополітичному відомстві України заявляють, що глибоко стурбовані суттєвим погіршенням стану здоров’я громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який наразі перебуває в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі.

"Враховуючи критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування покарання Міхеїла Саакашвілі задля його переведення до однієї із європейських або американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у заяві.

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МЗС також закликає владу Грузії надати доступ до Саакашвілі уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

У цьому зв'язку сказано, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії, зокрема і українського громадянина Міхеїла Саакашвілі, який має бути звільнений.

Справа Саакашвілі у Грузії

Міхеїлу Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у важкому стані, і у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

29 листопада 2021 року Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.

Пізніше він відновив голодування, вимагаючи від тюремної влади дозволити йому брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку.