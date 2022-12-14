Причиною для голодування стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відновлює голодування, вимагаючи від тюремної влади дозволити йому брати участь в судовому засіданні по відеозв'язку.

За словами його адвоката Шалви Хачапурідзе, Саакашвілі не зміг взяти участь у слуханнях зі столичної клініки, де він лікувався від проблем зі здоров'ям, після того як тюремна влада заявила про технічні проблеми зі зв'язком. Суд переніс засідання на 22 грудня, пише Bloomberg.

У лютому Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту проти "несправедливого поводження" в ув'язненні. Він припинив 49-денне голодування через умови утримання під вартою в листопаді минулого року після того, як його перевели у військовий госпіталь.

Відео дня

Європейський Союз заявив 8 грудня, що уважно стежить за повідомленнями про погіршення здоров'я Саакашвілі, і попередив, що грузинська влада "зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він отримав належну медичну допомогу". Інші європейські лідери також висловили занепокоєння щодо його стану.

Міхеїл Саакашвілі в Грузії

Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року після того, як він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії колишній президент був заочно засуджений до шести років позбавлення волі. Саакашвілі називав висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе - політичним в'язнем.

У лютому цього року Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження під час ув'язнення в Грузії. А 30 липня адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що той має намір піти з політики.

8 листопада стало відомо, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі хворий на туберкульоз. 28 листопада адвокат політика заявив, що за попереднім висновком незалежного лікаря, в огранізмі Саакашвілі виявили сліди смертельної отрути.