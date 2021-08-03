За словами Никифорова, ОП не буде давати оцінку ситуації навколо Чауса.

Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що ситуація навколо екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса має вирішуватись за українським законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров сказав на брифінгу в Києві.

"Щодо судді Чауса - це запитання не до Офісу президента, нехай це все вирішується за українським законодавством. Ми не будемо давати свою оцінку", - зауважив він.

Водночас Никифоров переконаний, що Офіс генпрокурора має визначити, який правоохоронний орган повинен розслідувати справу екс-судді.

Читайте такожНАБУ звернулося до Служби безпеки через затримання екс-судді Чауса (фото)

"Точно не Офіс президента має визначати, хто має розслідувати справу Чауса. Треба розділяти події 2016 року і далі, та є останні оновлення. За події 2016 року, здається, НАБУ (має розслідувати - УНІАН), але за останніми подіями - викрадення, перевезення через кордон, можливо, СБУ. Але це не Офіс президента має визначати. У нас є орган, який визначає підслідність кримінального провадження, в цьому випадку генеральна прокуратура, нехай вона скаже своє слово", - додав речник Зеленського.

Зникнення й повернення Чауса - деталі

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Справа проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім`я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Костянтин Гончаров