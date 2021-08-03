Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров заявив, що ситуація навколо екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса має вирішуватись за українським законодавством.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров сказав на брифінгу в Києві.
"Щодо судді Чауса - це запитання не до Офісу президента, нехай це все вирішується за українським законодавством. Ми не будемо давати свою оцінку", - зауважив він.
Водночас Никифоров переконаний, що Офіс генпрокурора має визначити, який правоохоронний орган повинен розслідувати справу екс-судді.
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"Точно не Офіс президента має визначати, хто має розслідувати справу Чауса. Треба розділяти події 2016 року і далі, та є останні оновлення. За події 2016 року, здається, НАБУ (має розслідувати - УНІАН), але за останніми подіями - викрадення, перевезення через кордон, можливо, СБУ. Але це не Офіс президента має визначати. У нас є орган, який визначає підслідність кримінального провадження, в цьому випадку генеральна прокуратура, нехай вона скаже своє слово", - додав речник Зеленського.
Зникнення й повернення Чауса - деталі
- 31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.
- Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".
- Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".
- Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.
Справа проти Чауса - довідка УНІАН
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.
- У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.
- Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.
- 6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.
- 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.
- 5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.
- 17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.
- Адвокат і сім`я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.