У відомстві наголосили, що всі обставини справи має встановити спільне розслідування по лінії правоохоронних органів обох країн.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що здивоване заявою про завершення розслідування у Молдові справи колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

"Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС наголосили на чіткій позиції: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів.

Як зазначили дипломати, 12 травня Офіс Генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи, а 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

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"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини", - наголосили в МЗС.

Українські дипломати зазначили, що встановлення всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

Раніше генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі про зникнення Чауса. За даними молдавських правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "держструктури". За даними генпрокурора, місцеві правоохоронці ідентифікували людей зі спецструктур України, які нібито брали участь у викраденні колишнього судді.

Автор: Віталій Саєнко