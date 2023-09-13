Обранець обіцяв приватній особі за вказану суму "вирішити" питання з придбанням землі.

Депутата Волинської обласної ради викрили у вимаганні та отриманні від громадянина 35 тисяч доларів США хабара за вирішення земельного питання.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, громадянин хотів придбати ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість він мав надати депутату неправомірну вигоду.

12 вересня депутата затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щоби приховати свою діяльність, фігурант обміняв 25 тис. доларів США неправомірної вигоди на євро.

Відео дня

Раніше правоохоронці задокументували кілька фактів одержання депутатом неправомірної вигоди на загальну суму 10 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату підозри та обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження перевірятиметься причетність до корупційної схеми посадових осіб однієї з місцевих рад.

Боротьба з корупцією в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 6 вересня в Україні почав працювати Єдиний портал викривачів корупції, який забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації. До порталу мають доступ відповідні органи державної влади. У НАЗК звертають увагу, що у разі, якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним у цьому та ухвалить рішення про стягнення грошових коштів, то автор повідомлення може отримати 10% від цієї суми, але не більше 14 млн грн.

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про викривачів корупції. Законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин. Йдеться про хабарі у понад 10 млн грн.

Розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. При цьому він не може перевищувати 3 тисяч мінімальних зарплат.

Викривачі та члени їхніх родин мають перебувати під захистом держави - їм можуть надати охорону.

Вас також можуть зацікавити новини: