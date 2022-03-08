Фашистський літак збили над Білозеркою / фото УНІАН
У Херсонській області українські сили опору збили російський літак.
Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території з "Stinger" збили фашистський літак над Білозеркою. Один пілот точно живий залишився - катапультувався", - написав Геращенко.
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