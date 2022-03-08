Один з російських пілотів залишився живий - він катапультувався.

У Херсонській області українські сили опору збили російський літак.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні вранці, наші сили опору на тимчасово окупованій території з "Stinger" збили фашистський літак над Білозеркою. Один пілот точно живий залишився - катапультувався", - написав Геращенко.

Війна проти України: