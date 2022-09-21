Депутатську групу "Відновлення України" було створено 22 травня.

Шанувальник самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, народний депутат Євгеній Шевченко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Депутат Євгеній Шевченко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України", - повідомив Железняк.

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Довідка УНІАН. У квітні 2021 року народний депутат Євген Шевченко поїхав на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді у фракції "Слуга народу", членом якої він був, пояснили, що поїздка була власною ініціативою депутата, а представники партії вимагатимуть пояснень. У Мінську український політик заявив, що третина українців хочуть бачити своїм президентом Лукашенка.

24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" заявила про виключення Шевченка зі свого складу.

Як раніше повідомляв УНІАН, нову депутатську групу "Відновлення України" було створено 22 травня.

Співголовами групи виступили депутати Ігор Абрамович, який раніше був у складі фракції "Опозиційна платформа - За життя", та Максим Єфімов, який був членом депутатської групи "Довіра". Спочатку до її складу увійшли 17 депутатів.

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