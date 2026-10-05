Нардепа Гончаренка вигнали з фракції через заклик іти на поступки Росії

У фракції кажуть, що Гончаренко перейшов межі прийнятної політичної дискусії.

Народного депутата Олексія Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність" після його закликів домовлятися з Росією та йти на поступки агресору. Про це повідомила пресслужба партії.

В "ЄС" кажуть, що у них демократична партія, в якій завжди є місце для дискусії та навіть гострих суперечок. Але ці дискусії не мають стосуватися "базових цінностей та стратегічного курсу країни". Серед таких базових цінностей зокрема названо сильну українську армію, українську мову, незалежну українську церкву, членство в Євросоюзі та НАТО.

"Ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури і не можуть бути предметом торгу – ані всередині України, ані тим більше на переговорах із Росією. Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської Солідарності" та її ідеологічними засадами", - йдеться у заяві.

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В партії наголосили, що компроміси можуть бути частиною завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самостійно визначати систему власної безпеки не може бути предметом поступок.

Що пропонував Гончаренко

Наприкінці минулого тижня Олексій Гончаренко опублікував у своїх соцмережах великий допис із міркуванням про те, що продовження війни для України є безперспективним і вкрай небезпечним, а тому варто іти на значні поступки Росії заради миру.

"Прямо зараз реальність така: ми програємо війну; ми втрачаємо величезну кількість людей; у нас немає своїх грошей не просто на оплату війни, а навіть на функціонування країни; ми втрачаємо бізнес і економіку (вперше за 100 років ми за тиждень не виплавили жодної (!) тонни сталі); і справді щоразу умови, які ми отримуємо, гірші за попередні", - писав він.

Нардеп запропонував обговорювати з Росією український нейтралітет та відмову від вступу до НАТО, зняття частини санкцій з РФ, статус російської мови і церкви в Україні, а також статус Донбасу.

Ці заяви оперативно підхопили російські ЗМІ, подаючи їх як свідчення того, що у Києві нібито починають погоджуватися з вимогами Москви щодо фактичної капітуляції України.

Допис Гончаренка також викликав хвилю обурення в українському інформаційному просторі, через що усі наступні дні нардеп намагався виправдовуватися та пояснювати свою позицію численними новими дописами.

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