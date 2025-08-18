Для ухвалення радикального рішення в обох випадках не вистачило голосів.

Парламентський комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не підтримав відсторонення від засідань парламенту народних депутатів України Мар’яни Безуглої (позафракційна) та Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Він зазначив, що для ухвалення рішень про відсторонення не вистачило голосів членів комітету.

Відео дня

Відсторонення Безуглої розглядали після відповідного звернення від самого Железняка та його колег по фракції, в якому її звинуватили в "антисоціальній поведінці".

А відсторонити Гончаренка пропонувала у зверненні сама Безугла. Вона пожалілася, що Гончаренко під час засідання парламенту лаявся і викрикував "Безугла-безумна". За пропозиція відсторонити Гончаренко проголосувало 4 нардепів, 3 - проти, 1 утримався, тобто не вистачило одного голосу.

За відсторонення Безуглої також не набралося достатньої кількості голосів.

Останні скандали Безуглої

Як повідомляв УНІАН, народна депутатка Мар’яна Безугла у своїй безцеремонній манері висловилася у Фейсбуці про загибель колеги по парламенту Ярослава Рущишина. Вона дорікнула, що депутат не підіймав питань, пов’язаних з обороною. Більше того, вона згадала обставини трагічної загибелі Рущишина в ДТП на мотоциклі Harley-Davidson з припискою "загинув не в бою" та "комендантська година на нардепів не поширюється". Депутати Олександра Устінова та Роман Лозинський обізвали Безуглу "твариною".

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка неодноразово відмічалася скандальними висловлюваннями, заявила, що має синдром Аспергера. За словами фахівця, у людей з цим синдромом взагалі відсутня міміка.

Психіатр Олександр Іванов сказав, що людина, яка має цей синдром не розуміє емоцій інших людей. Прикмета - вони анемічні, у них відсутня міміка. Якщо міміка присутня, значить це - не синдром Аспергера, в принципі..

Фахівець додає, що є сходні розлади, а люди, у яких є зокрема синдром Аспергера - не хворі. Як пояснив Іванов, зазначені особливості людини - не хвороба, а, скоріш, особливість сприйняття та поведінки.

Безугла зазначала, що деякі її колеги, що знали про діагноз, нібито використовували цю інформацію проти неї. Вона уточнила, що відчуває емоції інакше, має високий поріг страху, а брехня для неї неможлива.

Вас також можуть зацікавити новини: