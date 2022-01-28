Правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабаря.
Як повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, щойно НАБУ, Спецалізована антикорупційна прокуратура та Офіс генпрокурора викрили чинного народного депутата України на "гарячому" - під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
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За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
У відомстві пообіцяли повідомити деталі згодом.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.
Сергій Кузьміних: що відомо
На дострокових парламентських виборах 2019 року Сергій Кузьміних переміг в одномандатному округу №67 у Чуднівському районі Житомирської області, де балотувався від політичної партії "Слуга Народу".
Є членом Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності.
У 2015 році заснував благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних".