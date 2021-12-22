Галушко стверджував, що поліція не має права оглядати його авто, й ображав патрульних.

Нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Галушко влаштував скандал правоохоронцям, які зупинили водія його авто, що порушив правила дорожнього руху.

Деталі та відео інциденту, що стався о 4-й ранку 18 грудня 2020 року, надали поліцейські виданню "Українська правда". Toyota Land Cruiser тоді перетнув подвійну смугу, чим грубо порушив ПДР. На "допомогу" водію приїхав сам депутат. Він намагався пояснити патрульним, що ті нібито не мають права оглядати його авто. Не обійшлося без нецензурної лексики. Копи "аргументи" народного обранця заперечували, той своєю чергою назвав їх "деб*лами".

"Як ви можете його, б***ь, оглядати? Ну ви що?", "Ти що, хворий на голову"?, - заявляв під час спілкування з копами "слуга народу". На що ті спокійно відповідали депутату, що його авто не відрізняється від інших.

Згідно з декларацією Галушка, авто належить його матері. Депутат є членом комітету Ради з правоохоронної діяльності, випускником Національної академії МВС. До парламенту він потрапив за 97-м мажоритарним округом (Київська область).

Скандал з Гогілашвілі

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня низка ЗМІ поінформували, що на той момент заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту на в'їзді у Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Зокрема, він обурився, що правоохоронці його не впізнали, а згодом погрожував їм, використовуючи нецензурну лексику.

Згодом Гогіашвілі звільнили з займаної посади за власним бажанням.