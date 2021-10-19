Парламент не підтримав жоден з 12 "блокуючих" проектів постанов.

Народні депутати України розблокували підписання закону про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав жоден з 12 "блокуючих" проектів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення парламенту від 23 вересня про ухвалення закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

За ці проекти голосували від 67 до 86 народних депутатів при необхідних мінімум 226.

Відповідно до Регламенту ВР, тепер голова Верховної Ради України має можливість підписати даний закон і відправити його на підпис президенту України.

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Ряд депутатів були незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Автор: Надя Пришляк