З Ради повинні виходити якісні та однозначно зрозумілі законопроекти, зазначив спікер.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виключає можливість переголосування закону про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Стефанчук зазначив, що спочатку парламент повинен розглянути проекти постанов, які передбачають скасування голосування за закон про олігархів.

За словами спікера, після розблокування підписання закону головою ВР та передачі його на підпис президенту Володимиру Зеленському, він вивчить, який текст законопроекту буде підготовлений до підписання профільним комітетом.

На запитання, як він виходитиме з ситуації, якщо в тексті закону будуть суперечливі норми, зокрема про те, хто повинен визначати перелік олігархів – Рада національної безпеки і оборони чи Національне антикорупційне бюро України – Стефанчук відповів: "Якщо в кінцевому варіанті будуть три суперечливі поправки, то, я думаю, що в нас є всі підстави використати 131 статтю Регламенту ВР, яка дає можливість голові ВР – якщо він побачить суперечність в тексті – винести і одним голосуванням зняти цю суперечність, для того, щоб не відправляти (йдеться про направлення закону на підпис президенту – УНІАН), не робити вето, не повертати назад".

Читайте такожЗеленський відреагував на ухвалення закону про олігархівВін наголосив, що з Верховної Ради повинні виходити "якісні і однозначно зрозумілі законопроекти, і президент не повинен постійно накладати вето і виправляти якісь помилки Верховної Ради".

Стефанчук додав, що у парламенту є механізм, яким він може такі суперечності усувати.

Він зауважив, що йдеться не про переголосування закону про олігархів, а можливість голосування за уточнення по якійсь нормі.

"Якщо при підготовці до підпису виявляється якесь нестикування, тоді тільки це положення одне може ставитись, і воно голосується", – зазначив голова ВР.

При цьому він підкреслив, що кінцевого тексту він ще не бачив, а тому не може сказати, чи є в ухваленому парламентом законі якісь суперечності.

На запитання журналістів, хто все-таки має підписувати закон про олігархів, колишній спікер Ради Дмитро Разумков, при якому він ухвалювався, чи новообраний голова ВР, Стефанчук зазначив, що в законодавстві йдеться про те, що голова ВР підписує закони. За його словами, раніше таких ситуацій не було. "Я думаю, ми знайдемо варіант", – зауважив він.

Стефанчук наголосив: "Воля залу висловлена: ми побачили її на моніторі Верховної Ради України. І це не правильно, щоб одна людина блокувала волю 280 народних депутатів України".

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня прийняла президентський законопроект №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Документ нардепи приймали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок, а всього їх було подано 1 тис. 270.

Автор: Надя Пришляк