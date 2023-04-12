Президент зауважує, що партнери України мають "повне бачення" щодо кожного центу та кожної одиниці зброї.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відносини України зі Сполученими Штатами Америки в питаннях постачання зброї та фінансової підтримки є повністю прозорими.

"Зустрівся сьогодні в Києві з делегацією Сенату США, двопартійною делегацією. Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, про наші можливості. Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими", - зазначив Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, щодо кожного центу та кожної одиниці зброї партнери України мають "повне бачення". "І це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували нашої довіри", - підкреслив президент.

Відео дня

Зеленський зауважив, що йому було приємно почути від гостей зі Сполучених Штатів позитивні слова про Україну і те, чого їм вдається спільно досягати у захисті від терору.

Співпраця України і США - деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном в Пентагоні, щоб обговорити підтримку Вашингтоном Києва перед обличчям російського вторгнення.

Денис Шмигаль повторив запити Києва на винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності, а Остін подякував Україні за увагу до відповідальності за допомогу в галузі безпеки, яку США вже надали.