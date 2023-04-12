Денис Шмигаль повторив запити Києва на винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном в Пентагоні, щоб обговорити підтримку Вашингтоном Києва перед обличчям російського вторгнення.

Два лідери "обговорили пріоритети допомоги в галузі безпеки, такі як протиповітряна оборона і артилерія, а також навчання українських Збройних сил", згідно зі звітом прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, пише The Guardian.

За його словами, пара також "погодилася з важливістю забезпечення підзвітності допомоги у сфері безпеки".

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Шмигаль повторив запити Києва на винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності безпосередньо до Остіна.

"Ми виграємо цю війну, але щоб домогтися цього швидше і з меншими втратами, Україні як і раніше потрібна інтенсивна військова підтримка", - сказав Шмигаль.

Як пише CNN, Остін не став коментувати конкретні запити, але зобов'язався розширити виробництво військової техніки в США для України.

"Ми продовжимо інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - сказав Остін.

Остін також подякував Україні за увагу до відповідальності за допомогу в галузі безпеки, яку США вже надали.

"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша допомога в галузі безпеки залишалася в руках захисників України", - сказав Остін.

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