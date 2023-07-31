Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов, якого знайшли на Кіпрі, подав заяву про складення повноважень народного депутата України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України", - написав спікер.
Він додав, що ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.
Скандал з Холодовим - деталі
Днями було опубліковано розслідування проекту "Схеми", згідно з яким народний депутат від "Слуги народу" Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.
Журналісти зазначають, що Холодов півроку не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. При цьому повідомляється, що нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.
Крім того, журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.
Згідно з даними джерел "Схем", востаннє Холодов був в Україні 21 січня і о 10:00 цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав з України.
"Схеми" повідомляють, що щонайменше у червні та липні 2022 року, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там були раніше журналісти виявили у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.
Згідно з даними на сайті ВР, Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня. При цьому він дистанційно відвідує засідання комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики по відеозв’язку.
У Апараті ВР "Схемам" повідомили, що у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися і починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.