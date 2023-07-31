Його заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради.

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов, якого знайшли на Кіпрі, подав заяву про складення повноважень народного депутата України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України", - написав спікер.

Він додав, що ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

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Скандал з Холодовим - деталі

Днями було опубліковано розслідування проекту "Схеми", згідно з яким народний депутат від "Слуги народу" Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.

Журналісти зазначають, що Холодов півроку не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. При цьому повідомляється, що нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Крім того, журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Згідно з даними джерел "Схем", востаннє Холодов був в Україні 21 січня і о 10:00 цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав з України.

"Схеми" повідомляють, що щонайменше у червні та липні 2022 року, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там були раніше журналісти виявили у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Згідно з даними на сайті ВР, Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня. При цьому він дистанційно відвідує засідання комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики по відеозв’язку.

У Апараті ВР "Схемам" повідомили, що у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися і починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.

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