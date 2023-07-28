Журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав з України, як і скандальний Юрій Арістов, у січні 2023 року і з того часу не повертався. Про це повідомляє Радіо Свобода з посилання на розслідування проекту "Схеми".

Журналісти зазначають, що півроку Холодов не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. При цьому повідомляється, що нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Згідно з даними джерел "Схем", востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 рок і о 10-ій ранку цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

Відео дня

"Схеми" повідомляють, що щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року він перебував на Кіпрі. Саме там були раніше журналісти виявили у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Зазначається, що, згідно з даними на сайті Верховної Ради, Андрій Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. При цьому він дистанційно відвідує засідання комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики по відеозв’язку.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Схемам" зазначив, що він не знає, де Холодов.

"Мені невідомо, де перебуває депутат Андрій Холодов. У сесійній залі, принаймні останніх кілька засідань, я його не бачив… Щодо відряджень поки виглядає так, що за останній час ледь не з початку року йому не видавалися відрядження, але точну інформацію може надати апарат ВР", – підкреслив Корнієнко.

В Апараті ВР "Схемам" повідомили, що у 2023 році відпустки народному депутату України Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися і починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались.

Також журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес. Зазначається, що наприкінці грудня 2022-го року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA Salute Sport&Beauty у Відні. Згідно з даними комерційного реєстру Австрії, цю частку їй за 17,5 тисяч євро готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський. У документі Катерина Шаховська вказала адресою маєток в елітному районі Відня, який "Схеми" виявили у власності родини ще у 2019 році. Будинок вартістю у 6 мільйонів євро був оформлений на дружину Холодова, яка позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука – зрадника, співзасновника вже забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Журналісти зазначають, що у Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова.

В "Схемах" зазначають, що Андрій Холодов на неодноразові дзвінки та повідомлення журналістів не відповів, йому відправили лист із питаннями на пошту депутата.

Хто такий Андрій Холодов - деталі

Як відомо, Андрій Холодов обирався до парламенту України по списку партії "Слуга народу" під номером 22. В парламенті він займає посаду заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За даними Руху Чесно, Андрій Холодов увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Андрій Холодов пропустив 42% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

У жовтні 2020-го Холодо був на весіллі пасинка кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Скандали з депутатами "Слуги народу"

27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова за доданою ним заявою. Він попри заборону для посадовців на виїзд за кордон, під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

28 липня Арістов отримав запобіжний захід від Печерського районного суду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання. В ДБР зазначають, що Арістов підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на Мальдівах.