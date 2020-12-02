Він зазначив, що реакцією на постійний опір Росії миру на Донбасі може стати пошук Україною нових шляхів.

РНБО цілком природно повинна шукати варіанти подальших можливих шляхів до миру на Донбасі.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав перший президент незалежної України, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Він зазначив, що реакцією на постійний опір Росії миру на Донбасі може стати пошук Україною нових шляхів.

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"У багатьох виступах президент Володимир Зеленський говорив, що ми не можемо вічно переконувати і Росію, і ОРДЛО, що потрібно розблокувати ситуацію і йти дорогою миру. Ми бачимо, що наші зусилля часто зустрічають опір, причому опір необґрунтований і головна його мета - затягнути сам процес, маючи на увазі, мабуть, якісь далекосяжні цілі", - сказав Кравчук.

Тому, за його словами, Зеленський сказав, що ми почекаємо до 9 грудня, річниці зустрічі в Нормандському форматі, і будемо аналізувати ситуацію.

«Якщо вона докорінно не буде поліпшуватися, ми будемо й надалі бачити, як всі ці п’ять з половиною років, що війна продовжується, а реальних дій, які б відкрили дорогу до миру й цією дорогою ми вже йшли, скажімо, переконливо, немає. Тому сказав президент, що ми будемо думати, які застосовувати ще форми можливого впливу на ситуацію, щоб зробити головне - досягти миру. Тому я думаю, виходячи з цього, я скажу вам свою думку, РНБО цілком природно повинна шукати варіанти таких можливих дій, якщо, повторюю, ми будемо бачити опір або якісь сумнівні дії РФ. Я думаю, що якраз це і є підготовка такого рішення - документу. Який його зміст? Зі мною ніхто не радився, я не можу вам нічого сказати», - підсумував Леонід Кравчук.

9 грудня 2019 року Володимир Зеленський вперше зустрівся з Володимиром Путіним в Парижі в рамках Нормандського формату. Погоджена лідерами Німеччини, Франції, України і Росії декларація передбачала проведення наступної такої зустрічі в квітні в Берліні. Через пандемію COVID її відкладали, а Росія висувала до України нові вимоги.

У травні на підсумковій пресконференції Володимир Зеленський заявив, якщо до річниці зустрічі з Путіним його дипломатичні зусилля по Донбасу не спрацюють, Україна переходитиме до плану «Б». Що це за план і чи готується він достеменно невідомо. Але нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що готується спеціальне засідання РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях. За його словами, засідання відбудеться "у прив'язці до того, що треба приймати ті чи інші управлінські рішення".

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк