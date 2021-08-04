Лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу".

"Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС" та "Сила і честь" пройшли б у Верховну Раду, якби вибори відбулись в кінці липня.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зокрема, зазначається, що, якби вибори до парламенту відбувалися в кінці липня, до парламенту пройшли б 5 партій. Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (20,2% серед тих, хто визначився з вибором) і "ОПЗЖ" (18,3%).

Далі йдуть з приблизно однаковою підтримкою (у межах похибки) "Батьківщина" (16%) і "ЄС" (14,2%). Понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%), а "Українська стратегія Гройсмана" наближена до нього (4,7%). Порівняно з червнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

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Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

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Автор: Костянтин Гончаров