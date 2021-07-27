Чиновник разом з адвокатом нібито вимагав та отримав хабар у понад мільйон гривень.

Заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша, викритого на вимаганні мільйонного хабаря, поки не виключатимуть з фракції ОПЗЖ - чекатимуть на рішення суду.

Про це заявив у коментарі "Суспільному" голова фракції в обласній раді Сергій Гладкоскок.

"Дійсно, так. Із засобів масової інформації я почув, що є запобіжний захід - тримання під вартою, є застава. Наразі вирішується питання щодо перебування його в СІЗО", - зазначив він.

Він також прокоментував питання про можливість виключення затриманого з фракції ОПЗЖ.

"Жодна особа не може бути визнана винною без рішення суду. Коли рішення набере законної сили, тоді ми можемо вирішити питання стосовно винуватості особи або перебування його у фракції. У цьому випадку я не розглядав інформацію ЗМІ, щоб виносити на розгляд фракції, у нас немає офіційної інформації", - каже депутат.

Що відомо про справу

22 липня детективи НАБУ викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката у вимаганні та отриманні 1 млн 50 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Кошти вони вимагали від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади. Їх затримали "на гарячому" після отримання останньої частини хабаря.

Автор: Юрій Годован