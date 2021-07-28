Загалом НАЗК розпочало перевірку ще 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій про доходи народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і ще 9 народних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

Зазначається, що загалом Агентство розпочало перевірку ще 40 декларацій публічних службовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад.

Повідомляється, що за результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій трьох осіб, серед яких Медведчук.

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації 8 народних депутатів, серед яких народний депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук.

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За результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях розпочато перевірку декларацій, поданих 12 особами.

Водночас на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронних органів НАЗК узяло в перевірку декларації ще 16 осіб, серед яких 8 депутатів обласних, міських та районних рад.

Усього з початку року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій публічних службовців.

Як відомо, сам Медеведчук наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом після відповідного рішення Печерського районного суду Києва.

Автор: Таня Поляковська