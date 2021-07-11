Слідчі дії відбулися на 106 об’єктах мережі АЗС у 15 регіонах України.

Правоохоронці провели слідчі дії на заправках мережі Glusco по всій Україні.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

"Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

"В разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином", - наголосили у ДФС.

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Нагадаємо, 11 березня правоохоронці провели близько 140 обшуків в мережі АЗС Glusco у справі про організацію схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів.

Справа Медведчука: що відомо

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб, серед яких Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Того ж дня президент підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку й іншому депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку.

Їх підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Козак – у розшуку.

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Автор: Світлана Закелова