Очільник МЗС анонсував офіційний візит президента України до США.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон й зустрінеться з президентом США Джо Байденом наприкінці липня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24".

Він також висловив думку, що Росія для США - це країна, яка становить загрозу своєю поведінкою. "Але ця країна є не достатньо сильною для того, щоб кинути виклик США. Такий, який кинув Китай Америці. Тому не треба глобалізувати Росію, але і не треба ставитися до неї зневажливо чи не поважати ту загрозу, яку вона може становити", - сказав міністр.

За словами очільника МЗС, вже готується візит Зеленського до США, який відбудеться наприкінці наступного місяця.

"Обговорюється дата в кінці липня. Візит президента України до США. Повноцінний візит... Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не лише зустріч з президентом Байденом, але й низка інших заходів", - розповів він, додаючи, що з Києва до Вашингтона поїде велика делегація, в неї буде широкий порядок денний.

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"Ми дуже ретельно готуємо цей візит, вже почали його готувати. Вже працюємо над елементами програми, над ключовими домовленостями", - уточнив Кулеба.

І додав, що візит має бути максимально результативним для України.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. "Це телефонна розмова, яку вони планували провести раніше, до поїздки президента Байдена в Європу, до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним", - прокоментував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

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Автор: Юрій Годован