Зеленський у розмові з Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що змістовна розмова між лідерами України та Сполучених Штатів Америки дала змогу детально скоординувати позиції двох держав і засвідчує близькі й партнерські відносини між Україною та США.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Проведення саме такої максимально конкретної та довірливої розмови напередодні великого європейського турне президента США, що включатиме саміт НАТО та двосторонній саміт США – РФ, вказує на те, що Україна та президент Володимир Зеленський забезпечують наших партнерів якісною експертизою щодо сучасних викликів та ризиків для безпеки в регіоні", – наголосив Єрмак.

Зазначається, що особлива увага в розмові лідерів була приділена питанню фіналізації будівництва "Північного потоку – 2". Зеленський чітко та недвозначно заявив про те, що цей проект не є питанням економіки чи бізнес-перспектив, як його визначає частина європейських політиків, а це виключно геополітичний інструмент Росії, який дозволяє спробувати суттєво розширити домінантний вплив цієї держави у Європі. За його словами, "Північний потік – 2" значно збільшує всі наявні ризики в європейському регіоні.

Читайте такожУ Зеленського пояснили виправлення слів Байдена про ПДЧ у НАТО

Також Зеленський порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат. Президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому.

"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захисту", – зазначалось під час розмови.

Як наголосили в Офісі президента, рух України до НАТО – це також можливість досягти передумов для встановлення на Донбасі стабільного та тривалого миру. Ситуація на Донбасі обговорювалась дуже детально. Зеленський назвав причини періодичної ескалації цього протистояння російською стороною та повідомив про кількість та характер обстрілів, які здійснюються з непідконтрольної території. А також детально поінформував про реальну кількість російських військ, сконцентрованих біля українських кордонів, і тих, що були передислоковані в місця їхнього постійного розташування.

"Значна частина розмови президентів була присвячена питанню трансформації України у прозору та конкурентну систему", - йдеться в повідомленні.

"Американська сторона розуміє, що ліквідація деструктивного консенсусу між олігархами та політиками в Україні викликає потужний спротив старих еліт. Але підтримка України Америкою в цій роботі буде максимальною", – підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. "Це телефонна розмова, яку вони планували провести раніше, до поїздки президента Байдена в Європу, до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним", - прокоментував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати Білий дім.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров