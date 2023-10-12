Зраднику висунуто підозру у видержавній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову, який переховується від правосуддя за межами України і активно співпрацює з російськими спецслужбами, оголошено ще одну підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що Азаров виконує вказівки російських спецслужб щодо проведення підривної діяльності проти України, поширює наративи Кремля у коментарях російським пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.

"Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави", - сказано в повідомленні.

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В СБУ також зазначили, що тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва, продовжуючи це робити і після повномасштабного вторгнення РФ. Зазначається, що вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про участь Азарова в ефірах. "Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови. Крім того, посадовиця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах", - повідомляють в СБУ.

Також чиновниця "розганяла" провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні і дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в Україні. При цьому вона погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею екс-прем’єра у Москві – колишньою колегою, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни-агресора.

Також встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України". Через ці установи фігурантка регулярно отримувала оплату за свої "послуги".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану");

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 ("дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою");

ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України");

ч. 2 ст. 436-2 ("виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників").

В СБУ повідомили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу посадовиці у виді тримання під вартою. Їй та помічниці, яка виїхала в РФ, підозра оголошена за статтями про посягання на територіальну цілісність України; за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою): за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.

Як відомо, раніше дії Азарова були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада").

Справи проти колишнього керівництва України

У вересні було закінчене досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх президента України та очільника уряду. В Україні судитимуть колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання "Харківських угод" на користь Росії у 2010 році.

Вони підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Розслідуванням встановлено, що екс-президент України, в порушення вимог Конституції та закону "Про міжнародні договори України", 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.

Екс-голова уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих "Харківських угод" на користь РФ.

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