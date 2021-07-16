Наразі справа знаходиться в суді.

Новопризначений міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета закликає дочекатися рішення суду, а тоді вже він робитиме висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед голосуванням за його призначення.

Відповідаючи на запитання співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко щодо його оцінки справи Шеремета, Монастирський зазначив: "По резонансним провадженням, зокрема по справі Шеремета... Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємося цих результатів, і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи".

Довідка УНІАН. Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Наразі Антоненко та Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Тетяна Поляковська