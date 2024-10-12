Нардеп Потураєв не вважає загрозою для української економіки перевірки документів у розважальних закладах.

Перевірки, подібні до тих, що відбулася після концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві, повинні проводитись регулярно.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у Facebook.

"Я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу", - зауважив депутат.

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Так само, за словами Потураєва, він не вважає загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах:

"Щобільше - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати".

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Як писав УНІАН, вчора, 11 жовтня, у Києві біля Палацу спорту після концерту гурту "Океан Ельзи" співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. Одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що "поїде з ним", однак поліцейські завадили їй це зробити.

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