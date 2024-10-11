Деяких людей затримували та саджали у автівки поліцейських біля Палацу спорту.

У Києві біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи" співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків, повідомляють Суспільному очевидці.

"Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. У чоловіків перевіряли документи, деяких затримували та силою забирали", - повідомляє журналістка hromadske з місця подій.

За словами журналістів, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.Одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і вигукувала, що "поїде з ним", однак поліцейські завадили їй це зробити.

Головний ТЦКшник серед них на запитання ТСН, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби.

"Я вийшов з концерту, чому ти мене тягнеш?", - кричав один з чоловіків на відео, коли ситуація біля Палацу спорту після концерту загострилась. Люди скандували "Ганьба!" поліцейським.

Артем, колишній військовослужбовець 93 бригади, який демобілізувався за станом здоров’я і також був на концерті розповів:

"Тут довкола кричали подекуди ганьба. А якби прийшли кацапи, що б кричали? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звісти не відправить в перший день".

"Бусифікація" в Україні - думка військового

Україні варто створити "найману" армію, зокрема вербуючи іноземців за великі гроші. Це вигідніше, аніж витрачати гроші на "бусифікацію" невмотивованих людей, від яких на фронті немає користі. Таку думку висловив боєць 244 батальйону 112 окремої бригади Сил ТРО Володимир Бездітний.

Він зауважив, що серед тих, хто були "бусифіковані" до війська, більшість мають погану мотивацію до боротьби з агресором, а дехто толерантно ставиться до Росії.

"Ми наловили купу людей невмотивованих, одягнули на них форму, і тепер людина, яка вже у формі українського військовослужбовця, віщає те, що вона віщала", – пояснив Бездітний.

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