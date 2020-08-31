«Найжирніший митник» країни. Звідки взялися статки у Дениса Пудрика

Люстрований митник часів Януковича Денис Пудрик на минулому тижні очолив найбільшу та найприбутковішу одеську митницю. Таке несподіване повернення на владний Олімп здивувало всю країну. Пудрик, попри те, що все життя працює на державу, людина не бідна. Звідки ж статки?

Соціальні мережі не втихають, обговорюючи приголомшливу новину – повернення люстрованого митника часів «легітимного» Віктора Януковича Дениса Пудрика на владний Олімп. «Гроші» ж вирішили привітати щасливчика особисто і завітали до його будинку під Києвом.

Тут є все для життя – сама домівка на 219 квадратів, свій пляж і будиночок для гостей. Що ж, офіційний мільйонер Денис Пудрик може собі це дозволити. Адже він власник не тільки цього дому, а ще нерухомого майна у Києві, Донецьку, Криму і навіть Туреччині, має розкішні годинники й дорогі авто. При цьому, все своє робітниче життя - із перших днів у 1998 році і до звільнення після Майдану – він був на держслужбі, на митниці. Звідки скарби?

У людей, яких бачимо на території заміського будинку, питаємо, коли буде господар.

«Та не ясно. Він може на вісім годин поїхати і не подзвонити. О 2-3 ночі приїхати», - розповідають вони.

Схоже, чиновник самовіддано взявся за роботу на новій посаді – не встигає навіть слідкувати за будівництвом на Дніпрі біля Конча-Заспи. Агент «Грошей» каже, що почекає його тут і проходить всередину.

Територія дуже приємна. Угіддя Дениса Пудрика дуже красиве, біля води – вудочка, можна спокійно рибалити, травичка доглянута, видно, що є садівник…

Після екскурсії угіддям новопризначеного скандального митника, робітники, здається розуміють, що до чого, і поки «Гроші» проводять зйомку з неба, до нас зривається з місця білий Мерседес GLE.

Такий самий Мерседес у декларації митника значиться власністю його дружини Наталі. Втім, з-за керма виходить чоловік і погрожує поліцією. Ми не проти, але… Викликати її насправді ніхто не збирається.

Вертаючись до Києва ми помічаємо за собою хвіст. Все той же білий позашляховик Мерседес їде за нами і тільки-но ми зупиняємось, звертає на найближчій АЗС і чекає…

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А їдемо ми до ресторану дружини митника Пудрика. Саме там, в ресторані, ніби й потрібно шукати розгадку походження непомірних багатств митника. Адже, за його словами, будинок йому подарувала мати, яка роками займається бізнесом. «Нерухомістю в тому числі, платні курси вона організовувала», - розповів Денис Пудрик «Грошам».

Один із бізнес-проектів родини Пудриків, а саме дружини Дениса Пудрика, Наталії - ресторан із невигадливою назвою «Смачно з Наталі». За словами митника, успіх цього бізнесу зокрема і допоміг його дружині придбати стільки нерухомості. Що ж до бізнесу дружини, митник каже, що вона займається «юридичними послугами та послугами на ринку харчування»: «Це не ресторан, це кафе, ви бачили. Там більше 40 людей не можна посадити».

Та «Гроші» сумніваються в прибутковості цього кафе і вирішують це перевірити.

Співробітники закладу харчування розповідають, що він працює всього чотири роки. Причому, о другій годині дня в цьому сімейному кафе ми – єдині відвідувачі. Тож сумніви щодо прибутковості цього бізнесу не безпідставні.

Крім цього, записані на Наталію Пудрик квартири у Донецьку, Криму, як і земельна ділянка, згідно з декларацією, були придбані ще у 2005-му році. Вистачило й на квартиру в елітному центрі столиці. Ми побували й біля цього помешкання на печерських пагорбах.

Аби зрозуміти вартість житла тут, можна подивитись на красномовну назву закладу «Сливки общества», або ж оцінити клас припаркованих авто.

Що ж, успішний українець, «сливки общества»… Ну то й що, що усе життя він чиновник. Як кажуть, якщо у нього в житті все вже склалося, «принаймні, красти не буде».

Олександр Преподобний