За його словам, нинішній посол України у США Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що запропонував президенту Володимиру Зеленському призначити новим послом України в США екс-міністра фінансів Оксану Маркарову.

Про це він повідмив у Facebook.

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За словами Кулеби, нинішній посол Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

«Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі», - наголосив міністр.

*Оксана Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з 8 червня 2018 року до 4 березня 2020.

Раніше інформацію про можливе призначення Маркарової повідомило видання "Дзеркало тижня".

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Автор: Костянтин Гончаров