Також Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро.

Україна розпочала процедуру санкцій проти архітектурного бюро Австрії Coop Himmelblau за спорудження оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau у проекті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро та його керівництва, а також запровадження проти них санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією і пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим", - наголосив він.

Будівництво австрійцями театру в окупованому Криму

Раніше посол України в Австрії Олександр Щерба заявляв про участь архітектурного бюро Coop Himmelblau у флагманському проекті президента РФ Володимира Путіна в Криму - спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі.

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За його словами, у жовтні 2020 року він подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і водночас однозначній легітимізації анексії. Однак він не прислухався до аргументів посла.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Віталій Саєнко