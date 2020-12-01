Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо директора архітектурного бюро Coop Himmelblau.

Архітектурне бюро з Австрії будує оперний театр в окупованому Севастополі, Україна у відповідь готує санкції.

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Facebook.

"Вже певний час курсують чутки про участь архітектурного бюро Coop Himmelblau у флагманському проекті Путіна в Криму - спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі. На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - заявив Щерба.

За його словами, Україна вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро.

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"На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним", - наголосив посол.

Анексія Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

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Автор: Віталій Саєнко