Йому загрожує до 15 років тюрми.

Правоохоронці викрили на співпраці з Росією чинного народного депутата від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ". За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Пономарьова. Йому повідомили про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє Служба безпеки України, під час повномасштабного вторгнення РФ нардеп перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

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За даними слідства, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

"Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що нардеп-зрадник 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області, перейшов на бік ворога та надавав допомогу ворогу в окупації міста. Зазначається, що підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Олександр Пономарьов - що відомо про нардепа

Як відомо, Пономарьов був нардепом одразу кількох скликань Верховної Ради з 2012 року - VII, VIII та IX. Політик відомий своїми лояльними до Росії поглядами.

Кілька років тому журналісти знайшли у нього російський паспорт.

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