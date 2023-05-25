Компанія зареєстрована за російським законодавством і заснована восени 2021 року.

Екс-міністр освіти і науки України часів Яуковича Дмитро Табачник з 2021 року є співзасновником будівельної компанії, зареєстрованої за російським законодавством в окупованому Росією Криму.

Як з'ясували "Схеми" з посиланням на дані реєстру юридичних осіб РФ, з жовтня 2021 року Дмитро Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО "Специализированный застройщик "Таврида-Центр". Місце реєстрації – Крим, місто Сімферополь.

Основний напрямок роботи компанії – "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника". Партнером Табачника у цьому бізнесі є місцевий забудовник, громадянин Росії Володимир Аматуні. У 2021 році "Таврида-Центр" зафіксувала збитки, звітів за 2022 рік ще не публікувала.

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Журналісти нагадали, що уе вже друга російська фірма, співзасновником якої є Табачник. З 2019 року він володіє часткою у російській компанії ООО "Лиэль-ФМ", яка займається посередництвом у торгівлі.

"Схеми" додзвонилися Табачнику, але він різко перервав розмову, коли почув запитання про російський бізнес та співпрацю з ворогом.

Дмитро Табачник - у чому звинувачують екс-міністра

Дмитро Табачник - очільник Міністерства освіти і науки України за президентства Віктора Януковича - з березня 2010 по лютий 2014 року. У розпал Майдану він втік до РФ, а 7 липня 2015 року СБУ оголосила Табачника в розшук.

Як повідомляв УНІАН, СБУ підозрює колишнього міністра в державній зраді. За даними спецслужби. З'ясувалося, що він співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, його підозрюють в участі в організації псевдореферендумів в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

4 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, в тому числі екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

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