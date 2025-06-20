Призначити його на посаду запропонував прем'єр-міністр.

Міністерство юстиції за пропозицією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля подало на посаду мовного омбудсмена кандидатуру актора Олександра Завальського.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на джерело в Мін’юсті. За його інформацією, призначити на цю посаду Завальського, який також є доцентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, запропонував саме Шмигаль, а подання, згідно із процедурою, зробив Мін’юст.

Також, за словами співрозмовника, міністр юстиції та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина із Завальським особисто не знайома.

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Олександр Завальський - український актор театру, кіно та дубляжу, режисер, педагог. Доцент кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Заслужений артист України (2018).

Мовний омбудсмен

В Україні посаду Уповноваженого із захисту державної мови створили 2019 року відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Першою на цю позицію призначили докторку філологічних наук, завідувачку кафедри журналістики ЧНУ ім. П. Могили Тетяну Монахову. У квітні 2020 року вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Монахову на цій посаді замінив політик, науковець і громадський діяч Тарас Кремінь. Навесні він повідомив про початок перевірок спілкування українською мовою у школах країни:

"Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь!".

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