За словами мовного омбудсмена, українська мова має лунати навіть в бомбосховищах.

З 28 квітня в школах України почалися перевірки спілкування українською мовою. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Освітній процес охоплює всі види діяльності, що відбуваються на території будь-якого закладу. Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь! Дослідження, яке ми проводимо разом з ДСЯО (Державна служба якості освіти України - УНІАН) четвертий рік поспіль, сприяє утвердженню державної мови. Підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу - краща інвестиція у майбутнє", - додав мовний омбудсмен.

Також Кремінь нагадав про важливість дотримання 21 статті Закону про державну мову, яка передбачає обов’язкове застосування української в закладах освіти. Крім того, він закликав всіх учасників освітнього процесу до активної співпраці у питанні утвердження державної мови в школах та за їх межами.

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Раніше опитування показало, що майже 60% українців проти російської мови в школах. Зокрема у всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови.

Водночас раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь відповів спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу щодо російськомовності п’яти регіонів України. За словами українського політика, мовна ситуація в Україні кардинально змінилася через війну, яку Росія розпочала 2014 року.

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