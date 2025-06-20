Шмигаль наголосив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував виїзд за кордон віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова на тлі корупційного скандалу навколо нього. Зокрема, відповідаючи на запитання депутатів з цього приводу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, яку транслює нардеп Олексій Гончаренко, Шмигаль зазначив, що міністр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

"Відповідні документи з відрядження підписано до кінця цього тижня",- наголосив Шмигаль.

Скандал із виїздом Чернишова

Як повідомляв УНІАН, журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначав, що НАБУ і САП минулого тижня затримали двох соратників Чернишова, один з яких був вже біля кордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка. За інформацією видання УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він опинився у відрядженні за кордоном.

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Пресслужба віцепрем’єр-міністра Чернишова повідомляла, що він перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. При цьому у пресслужбі не відповіли на запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну.

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