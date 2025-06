У пресслужбі не схотіли відповідати на запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну.

Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Про це повідомила його пресслужба у коментарі "Українській правді".

"Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра. Принагідно нагадуємо, що перебіг робочих зустрічей віцепрем’єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності", - зазначили там.

У пресслужбі не схотіли відповідати на запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну.

Видання зазначає, що 17 червня Міністерство національної єдності організовувало всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", в якому Чернишов брав участь по відеозв'язку.

19 червня сам міністр писав, що в рамках робочого візиту до ЄС провів низку зустрічей з представниками Ради Європи. Він додав до повідомлення фотографіЇ, зокрема з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Також, за його словами, він провів робочу зустріч з делегацією Європейського парламенту до Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначив, що минулого тижня НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова, один з яких був вже біля кордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка. За інформацією УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він опинився у відрядженні за кордоном.

У травні 2024 року стало відомо, що колишнього заступника керівника Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Пізніше стало відомо, що йдеться про Андрія Смирнова.

16 квітня 2025 повідомлялось, що НАБУ і САП викрили його на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. 5 травня його відправили у СІЗО з правом внесення застави у 18 мільонів гривень, яку за нього внесли вже наступного дня.

