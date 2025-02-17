Він зазначив, що сучасній Україні потрібні не посередники, а справжні союзники. Німецькі аналітик додали, що якщо Європа не почне діяти, то потім заплатить за зволікання величезну ціну.

Оцінюючи підсумки Мюнхенської конференції з безпеки, посол України в Німеччині Олексій Макеєв сказав, що Україні потрібні не посередники, а союзники.

Макєєв емоційно заявив: "Словосполучення "тривожний сигнал" стало найбільш ненависним на Мюнхенській конференції. Господи, кому ще потрібен тривожний сигнал, якщо тебе тисячу днів поспіль будять сирени, що завивають?".

Як пише видання Bild, він підкреслив, що Україна знає з власного досвіду, що "з Росією можна вести переговори тільки з позиції сили". "Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Якомога більше союзників", - заявив посол.

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Макєєв зазначив, що Європі потрібні політики, які займуть жорстку позицію і чесно скажуть людям, зокрема під час виборчої кампанії, що без безпеки не буде нічого. "Як Росія переводить економіку на військові рейки, так і Україна робить те ж саме. І тут ідеться далеко не про 35-годинний робочий тиждень", - зазначив він.

Військовий експерт Карло Масала погодився з українським дипломатом і зауважив, що Європа знову реагує на все лише гаслами про тривожний сигнал. "Якщо все продовжиться так, як зараз, то перед Європою постане реальна загроза нової війни! І це станеться зовсім скоро", - попередив експерт і додав, що Путін не зупиниться.

"Чи стосуватиметься це частини України, що залишилася, або перевірки НАТО - ми не знаємо, але Росія готується до цього два-три роки. Тепер наше завдання - подбати про власну безпеку. Більше ніхто цього за нас не зробить", - констатував Масала.

Член Християнсько-демократичного союзу, фахівець із зовнішньої політики Норберт Реттген також розкритикував підсумки Мюнхенської конференції з безпеки. "Зараз у нас більше немає вибору. Ми все ще думали, що можемо ігнорувати те, що відбувається, можемо втекти. Тепер ми самі стоїмо на краю прірви", - заявив Реттген.

"Ми повинні прийняти, що тепер саме європейці несуть відповідальність за безпеку України, і це, в першу чергу, питання нашої власної безпеки. Ми повинні робити все необхідне. Це потребуватиме величезних фінансових витрат, але якщо ми не зробимо цього зараз, пізніше ціна буде ще вищою", - попередив він.

"Це наше завдання. Якщо ми його не візьмемо на себе, ми впадемо в прірву. Така нова реальність", - констатував він.

Мюнхенська конференція з питань безпеки

На Мюнхенську конференцію з безпеки, яка проходила з 14 по 16 лютого, не акредитували жодного представника Росії, повідомляв голова цієї конференції Крістоф Хойсген.

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