Макєєв залишиться в Берліні до лютого.

Президент України Володимир Зеленський змінив посла України в Німеччині, повідомляє BILD із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За даними джерел видання, Зеленський звільнив Олексія Макеєва, який обіймав цю посаду з вересня 2022 року. Його наступником стане нинішній посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як зазначає BILD, офіційно причина заміни Макєєва - регулярна ротація дипломатів. Однак, як зазначають у дипломатичних колах, на це рішення могла вплинути "систематична і публічна" критика Макеєва з боку його попередника Андрія Мельника. Експосол України в Німеччині дорікав Макеєву за недостатню активність і закликав докладати більше зусиль у роботі.

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За даними BILD, Макєєв залишиться в Берліні до лютого. За час його перебування на посаді посла Німеччина поставила Україні 121 бойовий танк і 140 БМП, а також безліч іншої зброї.

Посли України в Німеччині - що відомо

У липні 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років. На посаді він запам'ятався, зокрема, гучною критикою влади Німеччини .

Мельник також неодноразово публічно критикував свого наступника Олексія Макеєва. Він, зокрема, звинувачував Макеєва в нахабстві та закликав прислухатися до критики з Києва. Він також побічно звинуватив його в неналежному виконанні роботи та уповільненні допомоги з Німеччини.

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